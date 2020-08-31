Оппозиция Белоруссии назвала условие для диалога с Лукашенко
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Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал условие для начала диалога между главой республики Александром Лукашенко и представителями оппозиции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».В источнике
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