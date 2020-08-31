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Lenta.ru
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии назвала условие для диалога с Лукашенко

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал условие для начала диалога между главой республики Александром Лукашенко и представителями оппозиции. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».В источнике
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Известия

Цепкало назвал отправную точку для переговоров с Лукашенко

Известия20:09
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии назвала условие для диалога с Лукашенко

Lenta.ru19:17
ТАСС

Оппозиция Белоруссии заявила о готовности вести диалог о конституционной реформе

ТАССвчера в 14:21
РБК

Член КС оппозиции заявил о готовности к диалогу об изменении Конституции

РБКвчера в 15:37
Эхо Москвы

Валерий Цепкало заявил, что реформа Конституции Белоруссии едва ли может привести к переговорам оппозиции с Лукашенко

Эхо Москвывчера в 11:34

Минфин предложил снизить нагрузку на малых предпринимателей

Минфин России внес в правительство законопроект о сохранении фиксированных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в 2021 году на уровне 2020 года — 40,9 тыс. руб. Отказ от их индексации в 2021 году "позволит создать более комфортные условия для малых предпринимателей в условиях восстановления экономики от последствий пандемии", заявил глава ведомства Антон Силуанов.
РБКвчера в 10:59
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Минобороны отвергло обвинения НАТО в нарушении Су-27 границ Дании

Отмечается, что полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля.
РИА Новости17:49
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