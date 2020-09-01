Оппозиция Белоруссии намерена зарегистрировать партию «Вместе»
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Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о создании новой политической партии "Вместе". Об этом она сообщила в видеообращении. Ролик выложен на YouTube-канале белорусского политика Виктора Бабарико, который также принял участие в ее создании.В источнике
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