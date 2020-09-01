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Газета.Ru
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии намерена зарегистрировать партию «Вместе»

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила о создании новой политической партии "Вместе". Об этом она сообщила в видеообращении. Ролик выложен на YouTube-канале белорусского политика Виктора Бабарико, который также принял участие в ее создании.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии намерена зарегистрировать партию «Вместе»

Газета.Ru01:25
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:48
Коммерсантъ

Главные новости к утру 1 сентября

Коммерсантъ00:00
ТАСС

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии «Вместе»

ТАССвчера в 16:04
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Lenta.ruвчера в 16:02
RT на русском

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии

RT на русскомвчера в 15:52
РИА Новости

Белорусская оппозиция объявила о создании партии

РИА Новостивчера в 15:43
КП - Беларусь

Партия «Вместе»: Мария Колесникова и Виктор Бабарико на видео объявили о создании политической партии

КП - Беларусь00:37

ESL: три тренера по CS: GO жульничали на турнирах, используя ошибку

Брюссель, 1 сентября 2020, 06:37 — REGNUM Киберпортивная организация Electronic Sports League (ESL) заявила, что несколько тренеров по CS: GO воспользовались ошибкой режима наблюдателя, передавая игрокам информацию, которую они не должны были передавать.
ESL: три тренера по CS: GO жульничали на турнирах, используя ошибку
REGNUM23:37

В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
РИА Новости23:40
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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