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Lenta.ru
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом сообщается в YouTube-канале политика.В источнике
С чего всё началось
Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили
 о создании партии под названием «Вместе».
РБКвчера в 15:49
Подробнее о событии
РЕН ТВ

«Будем еще сильнее»: Белорусская оппозиция создаст новую партию

РЕН ТВ00:28
Коммерсантъ

Главные новости к утру 1 сентября

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Lenta.ruвчера в 16:02
ТАСС

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии «Вместе»

ТАССвчера в 16:04
RT на русском

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии

RT на русскомвчера в 15:52
РБК

Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

РБКвчера в 15:49
РИА Новости

Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии

РИА Новостивчера в 15:43

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

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РБК22:00
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РИА Новости00:36
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