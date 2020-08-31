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Lenta.ru
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом сообщается в YouTube-канале политика.В источнике
С чего всё началось
Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили
 о создании партии под названием «Вместе».
РБКвчера в 15:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусская оппозиция объявила о создании партии «Вместе»

Коммерсантъ17:17
ТАСС

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии «Вместе»

ТАССвчера в 16:04
RT на русском

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии

RT на русскомвчера в 15:52
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Lenta.ruвчера в 16:02
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция заявила о создании партии. «За последние три месяца мы сделали больше, чем за 26 лет»

Фонтанка.Рувчера в 15:51
РБК

Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

РБКвчера в 15:49
РИА Новости

Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии

РИА Новостивчера в 15:43

Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite

Владимир Сергиенко, политолог с украинскими корнями живущий в Германии, написал в своем телеграм-канале, что у него есть сведения о том, что российского оппозиционера Алексея Навального может не быть в клинике Charite Когда Алексея Навального доставили в клинику, там была установлена круглосуточная охрана.
Немецкий политолог заявил об отсутствии Навального в клинике Charite
Московский Комсомолецвчера в 15:36
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Немецкий фонд сообщил о состоянии Навального перед вылетом в Германию

Берлин, 31 августа 2020, 13:56 — REGNUM Немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил, что осмотр блогера врачами из ФРГ в Омске показал «тревожные результаты».
REGNUMвчера в 06:56
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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«Барселона» и «Реал» встретятся в 7-м и 30-м туре чемпионата Испании

Федерация футбола Испании и Ла Лига составили календарь матчей чемпионата Испании на сезон-2020/2021.Согласно обнародованному расписанию, «Барселона» и «Реал» сыграют друг против друга в 7-м и 30-м туре.В 7-м туре (25 октября 2020 года) «Барселона» сыграет против «Реала» дома на «Камп Ноу».
Soccer.ruвчера в 14:06

Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В дальнейшем эти силовые агрегаты должны получить все внедорожники УАЗ и, в том числе, УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня30 августа в 15:19
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Компания Toyota и JAXA создали луноход Lunar Cruiser

Токио, 31 августа 2020, 10:21 — REGNUM Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назвали пилотируемый луноход, который они совместно разработали, Lunar Cruiser.
REGNUMвчера в 03:21
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Глава Минздрава: массовая вакцинация от коронавируса стартует в ноябре

Поставки произведенной в России вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" большими партиями начнутся в сентябре, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Газета.Ruвчера в 08:12
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