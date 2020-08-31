Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
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Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом сообщается в YouTube-канале политика.В источнике
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