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Lenta.ru
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом сообщается в YouTube-канале политика.В источнике
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Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании новой партии «Вместе»

Газета.Ru02:21
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:48
РИА Новости

Белорусская оппозиция объявила о создании партии «Вместе»

РИА Новостивчера в 15:43
ТАСС

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии «Вместе»

ТАССвчера в 16:04
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Lenta.ruвчера в 16:02
RT на русском

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии

RT на русскомвчера в 15:52
Коммерсантъ

Главные новости к утру 1 сентября

Коммерсантъ00:00
КП - Беларусь

Партия «Вместе»: Мария Колесникова и Виктор Бабарико на видео объявили о создании политической партии

КП - Беларусь00:37

«Русская аквакультура» получила убыток в первом полугодии

По итогам января—июня крупнейший в стране производитель лосося и форели «Русская аквакультура» получил 402 млн руб. чистого убытка против 1 млрд руб. прибыли годом ранее, сообщила компания (.pdf).
«Русская аквакультура» получила убыток в первом полугодии
Коммерсантъвчера в 07:38

Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
10

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
РИА Новости03:09
8

«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
2

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за нефтью и фондовым Китаем на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2-0,6%, при этом проседают бумаги "Яндекса" после ралли в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia.
Интерфакс03:41

Лавров назвал реформу Конституции Белоруссии оптимальной для диалога

Москва, 1 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Предложенная президентом Белоруссии Александром Лукашенко конституционная реформа станет оптимальной платформой для создания внутриполитического диалога в стране.
REGNUM03:36

IPhone 12 появится в новом радикально малом форм-факторе

Выпуск обновленного iPhone SE в начале этого года и новости о более компактном iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном этой осенью указывают на то, что Apple все больше интересуется предоставлением устройств с малым форм-фактором после периода, когда в приоритете устройства с большими экранами.
Astera03:43