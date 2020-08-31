Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом сообщается в YouTube-канале политика.В источнике
С чего всё началось
Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили
 о создании партии под названием «Вместе».
РБКвчера в 15:49
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусская оппозиция объявила о создании партии «Вместе»

Коммерсантъ17:17
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция заявила о создании партии. «За последние три месяца мы сделали больше, чем за 26 лет»

Фонтанка.Рувчера в 15:51
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Lenta.ruвчера в 16:02
RT на русском

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии

RT на русскомвчера в 15:52
ТАСС

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии «Вместе»

ТАССвчера в 16:04
РБК

Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

РБКвчера в 15:49
РИА Новости

Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии

РИА Новостивчера в 15:43

«Барселона» отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон

Лионель Месси Кирилл Венедиктов Согласно информации ESPN, "Барселона" не отпустит игрока в другой клуб в это межсезонье, единственным юридически легальным выходом является условие, при котором Месси будет вынужден пропустить один сезон.
REGNUMвчера в 14:49
1

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
1,5K

Компания Toyota и JAXA создали луноход Lunar Cruiser

Токио, 31 августа 2020, 10:21 — REGNUM Компания Toyota и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) назвали пилотируемый луноход, который они совместно разработали, Lunar Cruiser.
REGNUMвчера в 03:21
5

Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
61

Бруно Фукс получил травму в первом матче за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал дебют бразильского защитника Бруно Фукса за "красно-синих" в матче против "Ахмата" (3:0). Напомним, Фукс вышел на поле на 78-ой минуте, заменив Константина Кучаева.
Честный рейтинг букмекероввчера в 07:55

Kia Rio X-Line стал самым популярным хэтчбеком в России в 2020 году

Как сообщает «Автостат», за семь месяцев нынешнего года в нашей стране было куплено почти 57,5 тыс. новых легковых машин в кузове «хэтчбек», это на 20,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Тарантас Ньюсвчера в 09:05
37