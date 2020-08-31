Kia Rio X-Line стал самым популярным хэтчбеком в России в 2020 году

Как сообщает «Автостат», за семь месяцев нынешнего года в нашей стране было куплено почти 57,5 тыс. новых легковых машин в кузове «хэтчбек», это на 20,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.