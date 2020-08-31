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Lenta.ru
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе». Об этом сообщается в YouTube-канале политика.В источнике
С чего всё началось
Бывший глава «Белгазпромбанка», незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико и глава его штаба Мария Колесникова объявили
 о создании партии под названием «Вместе».
РБКвчера в 15:49
Подробнее о событии
ТАСС

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии «Вместе»

ТАССвчера в 16:04
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Lenta.ruвчера в 16:02
РИА Новости

Бабарико и Колесникова объявили о создании новой партии

РИА Новостивчера в 15:43
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция заявила о создании партии. «За последние три месяца мы сделали больше, чем за 26 лет»

Фонтанка.Рувчера в 15:51
РБК

Бабарико и Колесникова объявили о создании политической партии

РБКвчера в 15:49
RT на русском

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии

RT на русскомвчера в 15:52
Коммерсантъ

Мария Колесникова: «Я не буду врать: мне тяжело…»

Коммерсантъвчера в 15:40

Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США
Ведомостивчера в 13:30
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Российский олигарх инвестирует в производителя суперкаров Spyker

Из официального заявления Spyker стало известно, что приход новых инвесторов поможет нидерландской компании запустить серийное производство суперкаров C8 Preliator и B6 Venator, а также вернуться к доводке гибридного кроссовера D8 Peking-to-Paris.
Тарантас Ньюсвчера в 05:24
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В России анонсировали вакцинацию от коронавируса

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V». 27 августа он сообщил, что в сентябре появится вторая отечественная вакцина.
Lenta.ruвчера в 05:30
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Российский Су-27 перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Российские военные обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря четыре воздушные цели, приближающихся к государственной границе, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новостивчера в 11:46
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Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.
RT на русскомвчера в 16:10
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