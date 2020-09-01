Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
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Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова объявила о создании новой политической партии «Вместе». Видеообращение опубликовано в Youtube-канале бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.В источнике
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