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Rambler News Service
Rambler News Service

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова объявила о создании новой политической партии «Вместе». Видеообращение опубликовано в Youtube-канале бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.В источнике
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RT на русском

Оппозиция Белоруссии заявила о создании политической партии

RT на русском04:10
Московский Комсомолец

Бабарико и Колесникова создали политическую партию «Вместе»

Московский Комсомолецвчера в 15:52
Ёлдаш

Белорусская оппозиция объединяется в партию «Вместе»

Ёлдашвчера в 16:42
ТАСС

Белорусская оппозиция объявила о создании политической партии «Вместе»

ТАССвчера в 16:04
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Lenta.ruвчера в 16:02
РИА Новости

Белорусская оппозиция объявила о создании партии «Вместе»

РИА Новостивчера в 15:43
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:48
КП - Беларусь

Партия «Вместе»: Мария Колесникова и Виктор Бабарико на видео объявили о создании политической партии

КП - Беларусь00:37

Лукашенко рассказал о закрытии границ для западных стран

«Более матерые страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно и немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток», — цитирует его госагентство «БелТА».
Известия05:12
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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На базе «Арматы» создадут новую боевую машину «Илья Муромец»

В России может появиться новый вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Илья Муромец», который хотят сконструировать на базе гусеничной платформы «Армата», заявил в беседе с ТАСС генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов.
Live24вчера в 03:17
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
2,9K

Суд отменил постановление о невиновности Фургала по делу 2004 года

10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала до 9 сентября по подозрению в организации серии заказных убийств в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. Бывший губернатор вины не признает.
Ведомостивчера в 13:04
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