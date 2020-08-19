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Белорусская оппозиция опровергла планы отказаться от диалога с Россией

Член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова заявила об отсутствии у оппозиции планов отказываться от действующих международных договорённостей и конструктивного диалога с Россией.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
Интерфаксвчера в 10:59
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Известия

В оппозиции Белоруссии заявили о важности сохранения партнерских отношений с РФ

Известиявчера в 16:02
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция готова сохранить партнерские отношения с Москвой

Московский Комсомолец17:19
Коммерсантъ

В белорусской оппозиции заявили о желании сохранить партнерские отношения с Россией

Коммерсантъвчера в 16:20
REGNUM

В белорусской оппозиции заявили о готовности сохранения диалога с Россией

REGNUM01:41
Эхо Москвы

Оппозиционный совет Белоруссии намерен строить дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной

Эхо Москвывчера в 12:31
Газета.Ru

Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией

Газета.Ruвчера в 11:04
Интерфакс

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Интерфаксвчера в 10:59

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протоколы директора музея

После пропажи директора музея сотрудники Национального художественного музея Белоруссии и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку и выразили солидарность со всеми, кто пропал до и после выборов.
РБКвчера в 13:41
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Эксклюзивное интервью флангового форварда сине-бело-голубых — о матче с ЦСКА, Лиге чемпионов, возможном оформлении гражданства России и диалогах с Артемом Дзюбой на тренировках В первой встрече РПЛ-2019/20 после ковид-паузы Малком сыграл ярко — его дубль помог «Зениту» разгромить ЦСКА.
Спорт-Экспресс17:00