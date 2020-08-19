Белорусская оппозиция опровергла планы отказаться от диалога с Россией
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Член оппозиционного координационного совета Белоруссии Мария Колесникова заявила об отсутствии у оппозиции планов отказываться от действующих международных договорённостей и конструктивного диалога с Россией.В источнике
С чего всё началось
Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой
Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
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