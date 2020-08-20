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ТАСС
ТАСС

Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова призвала военных и силовые структуры перейти на сторону народа. Обращение Колесниковой было опубликовано в четверг на канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико в YouTube.В источнике
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РБК

Одна из лидеров белорусской оппозиции записала обращение к силовикам

РБК12:20
ТАСС

Оппозиция Белоруссии призвала силовиков перейти на сторону народа

ТАСС11:40
Коммерсантъ

Оппозиция призвала белорусских силовиков перейти на сторону протестующих

Коммерсантъ11:54
Фонтанка.Ру

«Мы просим вспомнить о присяге и защитить ваш народ». Соратница Тихановской обратилась к белорусским силовикам

Фонтанка.Ру11:47
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция призвала военных перейти на сторону народа

Московский Комсомолец11:59
Газета.Ru

КС белорусской оппозиции призвал силовиков «защитить народ»

Газета.Ru11:38
РЕН ТВ

Соратница Тихановской призвала силовиков поддержать протестующих

РЕН ТВ11:33

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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Нижегородец выкинул в мусор отложенные на автомобиль деньги

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обратился к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет, который, по его словам, случайно попал в мусорный контейнер.
РИА Новости12:36
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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