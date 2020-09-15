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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Господин Латушко заявил, что совет ожидает получить эти деньги на условиях демократизации Белоруссии. По его словам, финансовую помощь для реструктуризации государственного долга должен будет оказать Европейский союз.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новости09:32
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RT на русском

Оппозиция Белоруссии рассчитывает получить от ЕС помощь на $4 млрд

RT на русском10:31
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Коммерсантъ09:19
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии хочет взять в кредит у ЕС до $4 млрд

Газета.Ru08:49
РИА Новости

Белорусская оппозиция заявила, что не заинтересована внешней политикой

РИА Новости09:58
Вести.Ru

Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов

Вести.Ru08:55
Московский Комсомолец

Оппозиция Белоруссии захотела финансовой помощи от ЕС, а не РФ

Московский Комсомолец09:07
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостей08:33

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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«Роскосмос» отказался от совместного с США исследования Венеры

«Принято решение о реализации ранее запланированной миссии "Венера-Д", включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации»,— опубликовал «Роскосмос» заявление господина Блошенко.
Коммерсантъ08:38
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Москва-Баку.ruвчера в 07:29

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
1K

Мясников обратился к Навальному

«Ведь ты же сам лучше других понимаешь, что власть тебя не травила, тебе наши спасли жизнь, а те же власти разрешили вывезти тебя на лечение в Германию», — обратился Мясников к Навальному, отметив, что принципиально важных медицинских причин для транспортировки не было.
BFM.ru10:40
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