Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию
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Господин Латушко заявил, что совет ожидает получить эти деньги на условиях демократизации Белоруссии. По его словам, финансовую помощь для реструктуризации государственного долга должен будет оказать Европейский союз.В источнике
С чего всё началось
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новости09:32
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