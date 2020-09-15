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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Господин Латушко заявил, что совет ожидает получить эти деньги на условиях демократизации Белоруссии. По его словам, финансовую помощь для реструктуризации государственного долга должен будет оказать Европейский союз.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов

Член президиума белорусского Координационного совета по трансферу власти Павел Латушко заявил, что республика может получить от Евросоюза до четырех миллиардов долларов в случае смены власти.
РИА Новости09:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Коммерсантъ09:19
Московский Комсомолец

Оппозиция Белоруссии захотела финансовой помощи от ЕС, а не РФ

Московский Комсомолец09:07
Национальная служба новостей

Оппозиция в Белоруссии хочет $4 млрд от ЕС «на демократизацию»

Национальная служба новостей08:33
Вести.Ru

Белорусская оппозиция хочет получить с Европы 4 миллиарда долларов

Вести.Ru08:55
Говорит Москва

Оппозиция Белоруссии намерена получить от ЕС до $4 млрд в случае смены власти в стране

Говорит Москва08:51
Газета.Ru

Оппозиция Белоруссии хочет взять в кредит у ЕС до $4 млрд

Газета.Ru08:49
РИА Новости

Белорусская оппозиция заявила, что не заинтересована внешней политикой

РИА Новости09:58

Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада

Вашингтон, 15 сентября 2020, 17:02 — REGNUM Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM10:02

«ВКонтакте» запустила контекстный таргетинг по ключевым фразам

Ирина Румянцева, директор по продукту рекламных технологий Mail.ru Group: Таргетинг по ключевым фразам позволяет легко работать со сложными тематиками, по сути, создавать собственные интересы, которые точнее отвечают целям рекламной кампании и описывают аудиторию, — например, можно ввести не просто запрос "купить обувь", а "купить кроссовки для бега".
Sostav.ru09:25

Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда.
РИА Новости05:51
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Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.ру02:38

Центральный рынок горит в Шахтах Ростовской области

На центральном рынке города Шахты Ростовской области возник пожар, его площадь составляет 600 кв. м. "В 16:08 мск в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103 — пожар на центральном рынке", — приводит ТАСС сообщение Главного управления МЧС России по региону.
RT на русском09:51
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Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в мире

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Неваде в рамках предвыборной компании перед сторонниками, среди которых был глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт, назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Известия08:34
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