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РБК
РБК

Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

18 августа в Белоруссии заработал координационный совет оппозиции. Как сообщили в пресс-службе объединенного штаба оппозиции, в ближайшие дни планируется избрать президиум и председателя совета.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
Интерфаксвчера в 10:59
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Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция готова сохранить партнерские отношения с Москвой

Московский Комсомолец17:19
Коммерсантъ

В белорусской оппозиции заявили о желании сохранить партнерские отношения с Россией

Коммерсантъвчера в 16:20
Газета.Ru

Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией

Газета.Ruвчера в 11:04
РБК

Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

РБКвчера в 12:36
Эхо Москвы

Оппозиционный совет Белоруссии намерен строить дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной

Эхо Москвывчера в 12:31
Известия

В оппозиции Белоруссии заявили о важности сохранения партнерских отношений с РФ

Известиявчера в 16:02
Интерфакс

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Интерфаксвчера в 10:59