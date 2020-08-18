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РБК
РБК

Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

18 августа в Белоруссии заработал координационный совет оппозиции. Как сообщили в пресс-службе объединенного штаба оппозиции, в ближайшие дни планируется избрать президиум и председателя совета.В источнике
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Эхо Москвы

Оппозиционный совет Белоруссии намерен строить дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной

Эхо Москвывчера в 12:31
Известия

В оппозиции Белоруссии заявили о важности сохранения партнерских отношений с РФ

Известиявчера в 16:02
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция заявила, что ей предлагали сотрудничество «внешние партнеры»

Фонтанка.Рувчера в 12:48
РБК

Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

РБКвчера в 12:36
Московский Комсомолец

Белорусская оппозиция готова сохранить партнерские отношения с Москвой

Московский Комсомолец17:19
Газета.Ru

Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией

Газета.Ruвчера в 11:04
Интерфакс

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Интерфаксвчера в 10:59

Владимир Путин утвердил список кандидатов на выборах губернатора ХМАО

Владимир Путин утвердил список кандидатов на выборах губернатора ХМАО Президент РФ Владимир Путин внес в думу Ханты-Мансийского округа (ХМАО — Югра) итоговый список кандидатов на пост главы региона.
Коммерсантъ Екатеринбургвчера в 13:38
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Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
РИА Новостивчера в 09:47
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Власти города в Белоруссии согласились с требованиями протестующих

Исполком Гродно первым из органов власти крупных городов Белоруссии согласился выполнить требования протестующих, в том числе разрешить митинги на центральных площадях, предоставить оппозиции телеэфир и не препятствовать проведению забастовок.
Ридус00:00
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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