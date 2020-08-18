Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией
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18 августа в Белоруссии заработал координационный совет оппозиции. Как сообщили в пресс-службе объединенного штаба оппозиции, в ближайшие дни планируется избрать президиум и председателя совета.В источнике
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Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой
Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
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