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РБК
РБК

Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

18 августа в Белоруссии заработал координационный совет оппозиции. Как сообщили в пресс-службе объединенного штаба оппозиции, в ближайшие дни планируется избрать президиум и председателя совета.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
Интерфаксвчера в 10:59
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REGNUM

В белорусской оппозиции заявили о готовности сохранения диалога с Россией

REGNUM01:41
Коммерсантъ

В белорусской оппозиции заявили о желании сохранить партнерские отношения с Россией

Коммерсантъвчера в 16:20
Интерфакс

Оппозиция в Минске подтвердила приверженность соглашениям с Москвой

Интерфаксвчера в 10:59
РБК

Оппозиция Белоруссии заявила о готовности к сотрудничеству с Россией

РБКвчера в 12:36
Эхо Москвы

Оппозиционный совет Белоруссии намерен строить дружеские отношения как с Россией, так и с Украиной

Эхо Москвывчера в 12:31
Газета.Ru

Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией

Газета.Ruвчера в 11:04
Известия

В оппозиции Белоруссии заявили о важности сохранения партнерских отношений с РФ

Известиявчера в 16:02

Пандемия изменила список покупок для школьников

Продажи практически всех товаров из основного списка позиций, которые покупают школьникам к новому учебному году (включая обувь и одежду, канцтовары, учебники и учебные материалы), выросли в два раза и выше (абсолютных значений продаж компания не раскрывает) Как коронавирус влияет на учебный год В марте российские школы из-за пандемии прекратили очное обучение и перешли на дистанционный формат.
РБК00:00

В Гродно власти создали совет с представителями оппозиции Белоруссии

Исполком Гродно объявил о создании совета общественного согласия, в который включены представители гражданского общества и оппозиции, а также сторонников кандидата Светланы Тихановской и органов исполнительной и законодательной власти.
РЕН ТВ21:02
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Нефтяные компании пожаловались президенту на повышение налогов

Крупнейшие компании во главе с «Роснефтью» считают, что предложенная Минфином корректировка налога на дополнительный доход (НДД) и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за десять лет приведет к снижению добычи нефти на 600 млн тонн, падению доходов бюджета на 4,5 трлн руб. и потере 35 тыс. рабочих мест.
Коммерсантъ18:33
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Сенат США: Путин лично приказал взломать сервера Демпартии в 2016 году

Вашингтон, 18 августа 2020, 22:20 — REGNUM Комитет сената Конгресса США по разведке опубликовал отчёт по итогам расследования о вмешательстве в выборы, в котором сказано, что президент России Владимир Путин якобы «дал указание» взломать серверы Демократической партии в 2016 году.
REGNUMвчера в 15:20
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