Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России
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Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России
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Поддержка антироссийских санкций была ошибкой, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич после парламентских выборов.В источнике
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Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой
Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
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