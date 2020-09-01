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Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России

Поддержка антироссийских санкций была ошибкой, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич после парламентских выборов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
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RT на русском

В СФ назвали здравым заявление лидера оппозиции Черногории о России

RT на русском02:06
ТАСС

Лидер оппозиции Черногории заявил, что санкции против РФ были ошибкой режима Джукановича

ТАСС00:09
Московский Комсомолец

Оппозиция в Черногории раскритиковала санкции против России

Московский Комсомолец21:52
РЕН ТВ

Санкции были ошибкой: оппозиция Черногории выступает за дружбу с РФ

РЕН ТВ23:54
Коммерсантъ

Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой введение санкций против России

Коммерсантъ23:24
Телеканал 360°

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Телеканал 360°21:05
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал санкции против России ошибкой

РИА Новости20:36

В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
В России утверждены новые правила охоты
RT на русскомвчера в 13:31
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, требовавшей в качестве обеспечительных мер по делу о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак), наложить арест на акции, а также запретить АО "Реестр" вносить любые изменения в реестр акционеров БСК, сообщает пресс-служба суда.
Интерфакс01:46

Сотрудники офиса шерифа застрелили темнокожего в Лос-Анджелесе

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес пытались остановить темнокожего мужчину, который ехал на велосипеде, за нарушение правил, однако тот скрылся, бросив велосипед.
Известия02:07

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
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Камил Гаджиев поручился организовать бой Широкова с арбитром Федотовым

Популярный футбольный эксперт, экс-арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов, который в последнее время регулярно взрывает новостную ленту яркими комментариями по поводу спорных эпизодов судейства в чемпионате страны, записал видеообращение, в котором вызвал Широкова на бой по правилам смешанных единоборств (ММА).
Газета.Ruвчера в 08:52
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