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Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России

Поддержка антироссийских санкций была ошибкой, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич после парламентских выборов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Оппозиция в Черногории раскритиковала санкции против России

Московский Комсомолец21:52
Коммерсантъ

Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой введение санкций против России

Коммерсантъ23:24
РЕН ТВ

Санкции были ошибкой: оппозиция Черногории выступает за дружбу с РФ

РЕН ТВ23:54
ТАСС

Лидер оппозиции Черногории заявил, что санкции против РФ были ошибкой режима Джукановича

ТАСС00:09
RT на русском

Лидер оппозиции Черногории назвал ошибкой санкции против России

RT на русском21:27
Телеканал 360°

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Телеканал 360°21:05
РИА Новости

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

РИА Новости20:36

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

Сокращение населения С 2018 года естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) не компенсируется миграционным притоком, из-за чего общая численность населения страны сокращается: в 2018 году она снизилась на 99,7 тыс. человек, в 2019 году — на 32,1 тыс. В 2020 году, по оценке правительства, численность населения России уменьшится в пять раз быстрее — на 158 тыс. человек.
Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет
РБК22:00
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В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом

Шведская экономика, как и экономики других стран, ощутила на себе негативные последствия пандемии - уровень безработицы летом 2020 года достиг почти 9%, снижение ВВП прогнозируется на уровне 7%. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции превысило 87 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек.
В ВОЗ оценили стратегию Швеции по борьбе с коронавирусом
РИА Новости23:40
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«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUMвчера в 09:24
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Умер писатель Владислав Крапивин

Уральский писатель Владислав Крапивин скончался во вторник в реанимации Свердловской областной больницы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.
РИА Новости00:36
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