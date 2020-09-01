Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России
Поддержка антироссийских санкций была ошибкой, заявил лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич после парламентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Поддержка Черногорией санкций Запада в отношении России была ошибкой, заявил РИА Новости лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич после выборов и договора с другими силами о создании парламентского большинства.
РИА Новости20:36
Подробнее о событии