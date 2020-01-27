Политика

Вестник КавказаВестник КавказаОппозиция Грузии потребовала запретить американских социологов

Оппозиционная парламентская партия «Альянс патриотов Грузии» организовала сегодня акцию протеста у американского посольства в Тбилиси, целью которой было требования законодательно запретить в Грузии деятельность американских социологических служб NDI И IRI.
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Акция протеста прошла у посольства США в Тбилиси

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