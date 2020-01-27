Оппозиционная парламентская партия «Альянс патриотов Грузии» организовала сегодня акцию протеста у американского посольства в Тбилиси, целью которой было требования законодательно запретить в Грузии деятельность американских социологических служб NDI И IRI.

Экономика Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.

Космос Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью «На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.

Политика Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.

Политика Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Происшествия ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Технологии Пользователи призывают Microsoft открыть исходный код Windows 7 Фонд свободного программного обеспечения призывает Microsoft открыть исходный код операционной системы Windows 7. Организация решила поддержать пользователей ОС и опубликовать соответствующую петицию.