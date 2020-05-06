Политика
News.ruОппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн
Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.
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Представители венесуэльской оппозиции заключили контракт с американской частной военной компаний (ЧВК) Silvercorp на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, контракт стоимостью 212,9 млн долларов был подписан сторонами в октябре прошлого года, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на копию документа.Радио Sputnik04:49
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WP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение Мадуро
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