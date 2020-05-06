с чего всё началось

Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.

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Общество Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая. 142

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Общество Собянин разрешил работу строительных и промпредприятий с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о первом этапе по выходу из режима ограничений в столице. 946

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Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 467

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Технологии Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей. 38

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Происшествия Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году. 4

Политика Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. 104

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Футбол Миралем Пьянич дал согласие на переход в «Барселону» Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может покинуть команду и продолжить карьеру в «Барселоне».

Гаджеты AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных недорогих смартфонов за апрель, где лидеров оказался Oppo Reno3 5G с процессором MediaTek Dimensity 1000L. 23

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Общество Ограничения в Москве продлили до 31 мая Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 6K