Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.

Здоровье 16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.

Политика Путин рассказал о своей первой работе Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир". 27

Общество Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах. 243

Общество В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом. 91

Общество В Подмосковье продлили режим ограничений Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта. 1,1K

Шоу-бизнес Мария Ивакова заразилась коронавирусом Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции. 4

Общество Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые). 15

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 267

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 17

Общество Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека. 17

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 354

Кино Опубликованы первые кадры из «Старой гвардии» с Шарлиз Терон В издании Vanity Fair опубликованы первые кадры из кинокомикса «Старая гвардия». Главную роль в фильме играет Шарлиз Терон.

Шоу-бизнес Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения. 14

Политика Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. 12