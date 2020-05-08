Политика
News.ruОппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн
Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн. Именно такая сумма указана в её контракте с американской частной военной компанией (ЧВК) SILVERCORP. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ.
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WP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение Мадуро
Интерфаксвчера в 22:58
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Здоровье
16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь вчера в 03:45
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605
17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Всего 950: еще у 74 жителей Саратовской области выявлен коронавирус
На утро 8 мая общее число заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом в Саратовской области составляет 950 случаев.
Репортер64 02:11
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала об эскорте, наркотиках и воздержании от секса
В ходе передачи выяснилось, что Борисова употребляла наркотики, и сейчас считает себя главным экспертом в России по вопросам зависимостей.
OvideO.ru вчера в 15:58
Общество
В Татарстане выявили 83 новых случая коронавируса
В Татарстане подтвердили 83 новых случая заражения COVID-19: Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ Казань 03:40
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском вчера в 05:24
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая
Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:25
Спорт
Опубликовано первое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Компания Ubisoft опубликовала первый геймплейный тизер-трейлер игры Assassin's Creed Valhalla.
Чемпионат 04:32
Политика
КС Молдавии признал неконституционным кредитное соглашение с РФ
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от России в размере €200 млн.
Известия вчера в 21:16
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Мария Ивакова заразилась коронавирусом
Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.
MedikForum.ru вчера в 17:49
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека.
Южная служба новостей 04:19
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Кино
Опубликованы первые кадры из «Старой гвардии» с Шарлиз Терон
В издании Vanity Fair опубликованы первые кадры из кинокомикса «Старая гвардия». Главную роль в фильме играет Шарлиз Терон.
Культуромания 02:12
Шоу-бизнес
Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев
В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения.
Хорошие новости 04:46
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН вчера в 10:19