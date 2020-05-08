Политика
Lenta.ruОппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на копию контракта.
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WP узнала о контракте венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA на свержение Мадуро
Интерфаксвчера в 22:58
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Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Происшествия
Семья из Казани погибла в страшном ДТП под Самарой
В аварии погиб водитель "КИА" и семья из Казани, которая находилась в "Шевроле": водитель, 42-летняя женщина, 20-летний молодой человек, 19-летняя девушка и семилетняя девочка.
Про Город Казань 02:11
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 05:28
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Экономика
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
РБК 00:00
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Здоровье
В Петербурге начали забирать плазму у выздоровевших от коронавируса
Сегодня, 7 мая, в Петербурге начался забор крови у полностью выздоровевших после заражения коронавирусом.
Piter.tv вчера в 12:35
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Общество
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Политика
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.
РИА Новости 03:16
Шоу-бизнес
Нагиев исполнил танец «пухляша» из клипа Little Big
Российский шоумен и актёр Дмитрий Нагиев на самоизоляции записал видео, в котором исполняет коленный танец Дмитрия Красилова из клипа группы Little Big к песне Uno для несостоявшегося Евровидения.
News.ru вчера в 23:36
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК вчера в 13:49
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
Наука
Мумии помогли узнать генетическую историю инков и их предшественников
ТАСС Наука вчера в 11:29
Шоу-бизнес
У Марии Иваковой выявили коронавирус
РЕН ТВ вчера в 13:12
Общество
В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома
Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
Футбол
«Реал» передумал покупать Погба
Ещё прошлым летом Королевский клуб вел активные переговоры с целью покупки хавбека «Манчестер Юнайтед», и был готов отдать за него 78,8 миллионов евро, однако теперь у мадридского клуба появились новые трансферные цели.
ГЛАС.RU 03:04
Происшествия
МиГ-29 ВВС Индии рухнул близ границы с Пакистаном
Истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в приграничной с Пакистаном провинции Пенджаб во время учебного полета, сообщает Hindustan Times.
Вести.Ru 03:14
Политика
В США смоделировали термоядерный удар по Москве
Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru вчера в 01:50
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
Происшествия
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Российская газета 02:44