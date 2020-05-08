Политика

Lenta.ruLenta.ruОппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на копию контракта.
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WP: оппозиция Венесуэлы в 2019 году заказывала у компании из США свержение Мадуро

ТАССвчера в 23:43

СМИ узнали о попытке оппозиции заказать свержение Мадуро за $213 млн

РБКвчера в 23:40

WP: оппозиция Венесуэлы подписала контракт на $213 млн для свержения Мадуро

Коммерсантъвчера в 22:17

Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро

Lenta.ruвчера в 22:59

СМИ: оппозиция Венесуэлы заключила соглашение с американской ЧВК

Московский Комсомолецвчера в 22:15

WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA

Интерфаксвчера в 22:58

СМИ: венесуэльская оппозиция подписала контракт с ЧВК на свержение Мадуро

РИА Новостивчера в 21:54
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Общество

Дуров прокомментировал фильм Дудя о Кремниевой долине

BFM.ru 01:25
1,3K
Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
Коммерсантъ 06 мая в 18:58
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Общество

Гидрометцентр сообщил об угрозе засухи в российских регионах

В ряде регионов России сформировались условия для почвенной засухи, которая угрожает урожаям.
РБК 00:17
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
5,8K
Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 63 случая заражения коронавирусом

Всего в регионе 809 случаев заражения (39 — дети), из которых 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались.
REGNUM 06 мая в 00:56
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Общество

Французский историк рассказала об отличиях русских от европейцев

Что касается обостренного восприятия смерти, то здесь д'Анкосс приводит в пример культуру и религию.
Известия 01:22
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
2,4K
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
758
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
2,6K
Общество

Режим самоизоляции в Вологодской области продлили до 1 июля

Олег Кувшинников отметил обязательность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях, когда практически вся промышленность региона возобновит работу: с 12 мая в Вологодской области будут открыты все промышленные предприятия, а также 82% всех организаций, в которых занято не менее 87% всех работников сферы малого и среднего предпринимательства.
DP.RU вчера в 12:30
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Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
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Общество

Сразу 23 человека выздоровели от коронавируса в Кузбассе

Всего на сегодняшний день в Кузбассе зарегистрированы 214 человек с COVID-19. Из них 51 человек выздоровели, 5 скончались.
ВашГород.ру 00:16
5
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Известия вчера в 23:04
2K
Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM вчера в 00:53
1,2K
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
18
Футбол

Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»

«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport вчера в 14:25
Здоровье

Перечислены наиболее пораженные районы Пензенской области

Наиболее пораженными муниципальными образованиями по числу заболевших на 100 000 населения, кроме города Пензы, стали Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский, Малосердобинский районы.
ПензаИнформ вчера в 04:04
3
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
210
Общество

Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая

Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде.
Российская газета 01:17
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Политика

«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 06 мая в 07:30
7,9K
Авто

Эти машины разорят владельца огромным транспортным налогом

Эксперты назвали модели авто, которые разорят владельца огромным транспортным налогом.
Letnews.ru 01:24
1
Общество

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая снимаются ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Коммерсантъ 06 мая в 09:31
Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Интерфакс вчера в 18:08
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Здоровье

Видео из реанимации показали липецкие врачи

Обозреватель Врн вчера в 14:27
2
Общество

В Германии за сутки умерли 123 человека с коронавирусом

В Германии за прошедшие сутки выявили 1284 новых случаев коронавируса, умерли 123 пациента, сообщает в четверг, 7 мая, берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха.
Известия 06 мая в 23:30
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
15
Общество

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности

Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
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