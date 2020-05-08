Политика
Lenta.ruОппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на копию контракта.
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WP узнала о контракте на свержение Мадуро венесуэльской оппозиции с Silvercorp USA
Интерфаксвчера в 22:58
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Армия и оружие
Шойгу приказал провести салюты в День Победы
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая.
Коммерсантъ вчера в 21:33
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:03
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Культура
Люди из 60 стран мира споют на своих языках песню «День Победы»
Ньюс-НН вчера в 08:01
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости 06 мая в 14:00
Общество
Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе
Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь
Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.
Взгляд.ру вчера в 14:17
Здоровье
В ДФО число случаев заражения SARS-CoV-2 за неделю выросло в 2 раза
В Приморье на первые числа мая коронавирусная инфекция была выявлена у 403 человек, к концу недели этот показатель увеличился в 1,8 раза и число выявленных заражённых составило 727 человек.
REGNUM вчера в 23:29
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета вчера в 02:27
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете
Газета.Ru вчера в 03:58
Происшествия
Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере.
РБК вчера в 17:31
Общество
Минпросвещения не исключает перенос ЕГЭ на август
В начале апреля опубликован проект расписания ЕГЭ, сдача экзаменов должна начаться 8 июня, а закончиться 11 июля.
Все для Вас 06 мая в 06:55
Общество
В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса
Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском вчера в 22:52
Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае после майских праздников
Масочный режим в Алтайском крае введут после майских праздников – решение об этом принято на заседании оперативного штаба, сообщает официальный сайт региона.
Толк вчера в 21:35
Единоборства
Макгрегор согласился на поединок с Оскаром де ла Хойей
Газета.Ru вчера в 15:31
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
Космос
Опубликован самый детальный снимок поверхности астероида Рюгу
Ин-спейс.ру вчера в 14:00
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com 06 мая в 13:56
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором больше 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение.
РБК вчера в 22:31
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Танец Дмитрия Нагиева с «пухляшом» из Little Big взорвал Сеть
Дмитрий Нагиев с актером Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике под прозвищем «Пухляш», исполнили танец, который буквально взорвал сеть.
Uznayvse.ru вчера в 12:15
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости вчера в 22:33
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
Экономика
Поступления налогов в России упали на треть
Поступления налогов в апреле резко снизились.
Российская газета 06 мая в 10:11
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой вчера в 03:58