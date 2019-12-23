Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Венесуэле оппозиция атаковала воинскую часть

В Венесуэле оппозиция совершила нападение на воинскую часть, расположенную на юге страны. В результате погиб один военный. Инцидент произошел рано утром в воскресенье.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В нападении на военную часть в Венесуэле обвинили Перу

Газета.Ruвчера в 22:44

МИД Венесуэлы ждет от международных инстанций реакции на нападение на воинскую часть

ТАССвчера в 19:15

МИД Венесуэлы обвинил Перу в причастности к нападению на военную часть

RT на русскомвчера в 20:34

Власти Венесуэлы сообщили об атаке оппозиции на воинскую часть

Интерфаксвчера в 19:30

Министр обороны Венесуэлы заявил об атаке оппозиции на юге страны

РБКвчера в 17:48

Власти Венесуэлы заявили, что ждут международной реакции на нападение оппозиции

Московский Комсомолецвчера в 21:41

В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть

РИА Новостивчера в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия

Нетрезвый житель Нефтеюганска до смерти избил свою дочь

По версии следствия, трехлетнего ребенка накануне вечером избил ее пьяный отец, 34-летний житель Нефтеюганска.
Вести.Ru вчера в 13:03
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 15:32
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Общество

Минпромторг выделит 15 млрд рублей на русификацию Superjet

Ведомости 01:50
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru 21 декабря в 12:41
Спорт

Самуэльссон: я очень удивлён молчанием российских спортсменов

Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастьян Самуэльссон считает, что российским спортсменам стоит задать вопросы руководству в связи с новым допинговым скандалом и возможными санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
RT на русском вчера в 06:43
Армия и оружие

На Украине осуждена дезертировавшая из ДНР ополченка-предательница

На Украине Павлоградский горсуд 16 декабря вынес приговор бывшей военнослужащей Народной милиции ДНР Светлану Дрюк, которая дезертировала на Украину.
Недвижимость.RU вчера в 07:21
Общество

Кот Мостик «проверил» железнодорожную часть Крымского моста

Телеканал "РЕН ТВ" опубликовал видео, главным героем которого стал кот по кличке Мостик, "проинспектировавший" железнодорожную часть Крымского моста.
РИА Новости вчера в 20:01
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Общество

«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко рассказал о том, что вечная блокировка может грозить сервисам "Яндекс.Видео" и YouTube из-за закона о пиратстве.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
РИА Новости вчера в 23:52
Футбол

Моуринью о поражении от «Челси»: «Они играли по системе Конте»

«Челси» играл по удобной наработанной системе. Это система, по которой они играли в течение двух лет с Антонио Конте.
Sports.ru вчера в 16:04
Футбол

Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.
Евро-футбол.ру вчера в 15:55
Экономика

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

Иначе говоря, домохозяйства могут получить единоразовые выплаты, тогда как раньше центробанки раздавали деньги банкам.
REGNUM 20 декабря в 02:34
Армия и оружие

В России планируют создать беспилотный стратегический бомбардировщик

В России к 2040 году планируется создать стратегический бомбардировщик шестого поколения, который будет беспилотным, заявил командующий Дальней авиацией ВКС РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
РИА Новости вчера в 15:56
Общество

Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге

На борту судна «Михаил Дудин» находились 600 тонн так называемых урановых хвостов.
Эхо Москвы вчера в 11:02
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Счета мужа Заворотнюк Петра Чернышева заблокированы налоговой

Один из российских банков заблокировал счета супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева.
NewInform 21 декабря в 12:42
Общество

Совфед попросит правительство приостановить оборот снюсов

Сенатор напомнил, что ранее законодатели уже запретили продажу снюсов и жевательного табака.
РИА Новости 00:45
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в борьбе за титул чемпиона

Боксер Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну в борьбе за титул чемпиона по версии WBS Silver (Всемирного боксерского совета).
ТВ-Енисей 21 декабря в 13:47
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Космос

Зонд «Паркер» и удивительные открытия погружения в атмосферу Солнца

Москва 24 21 декабря в 16:26
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Общество

Работники скорой помощи вышли на пикет в Новосибирске

В центре Новосибирска сотрудники скорой помощи вышли с плакатами, требуя повышения зарплаты. Протестующие собрались у театра «Глобус».
News.ru вчера в 06:50
Здоровье

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Мой Брянск вчера в 10:00
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

Самым закредитованным регионом России оказалась Калмыкия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:43
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в матче чемпионата Франции

В 19-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Лилль». Матч прошёл на стадионе "Луи II" в городе Фонвьей и завершился со счётом 5:1.
Чемпионат 21 декабря в 16:37
Шоу-бизнес

Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы

Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
iReactor вчера в 21:28
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное