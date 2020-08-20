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Военное дело
Военное дело

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Мария Колесникова отметила, что любой гражданин страны имеет право участвовать в выборах. Нынешний президент республики Беларусь Александр Лукашенко сможет баллотироваться на этот пост в повторных выборах главы государства.В источнике
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Газета.Ru

Оппозиция не против участия Лукашенко в новых выборах

Газета.Ru09:17
РИА Новости

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

РИА Новости07:12
РБК

Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах

РБК04:59
Интерфакс

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Интерфакс05:29
Lenta.ru

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

Lenta.ru05:07
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах. Их хотят провести после 5 ноября

Фонтанка.Ру05:04
RT на русском

Оппозиция не планирует мешать Лукашенко участвовать в новых выборах

RT на русском06:49
КП - Беларусь

Колесникова: новые выборы могут пройти после 5 ноября и с участием Лукашенко

КП - Беларусь06:43

У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса

Врачи по результатам проведенных исследований не нашли у Алексея Навального признаков инсульта, инфаркта или инфекционных поражений, в том числе коронавируса, заявил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
У Навального не нашли признаков инсульта, инфаркта и коронавируса
РИА Новости11:36
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
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Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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