Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
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Мария Колесникова отметила, что любой гражданин страны имеет право участвовать в выборах. Нынешний президент республики Беларусь Александр Лукашенко сможет баллотироваться на этот пост в повторных выборах главы государства.В источнике
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