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Военное дело
Военное дело

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Мария Колесникова отметила, что любой гражданин страны имеет право участвовать в выборах. Нынешний президент республики Беларусь Александр Лукашенко сможет баллотироваться на этот пост в повторных выборах главы государства.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Оппозиция не против участия Лукашенко в новых выборах

Газета.Ru09:17
РИА Новости

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

РИА Новости07:12
RT на русском

Оппозиция не планирует мешать Лукашенко участвовать в новых выборах

RT на русском06:49
Интерфакс

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Интерфакс05:29
Lenta.ru

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

Lenta.ru05:07
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах. Их хотят провести после 5 ноября

Фонтанка.Ру05:04
РБК

Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах

РБК04:59
КП - Беларусь

Колесникова: новые выборы могут пройти после 5 ноября и с участием Лукашенко

КП - Беларусь06:43

Карасев назначен на матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
Карасев назначен на матч РПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом»
РИА Новости09:33

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
15

На сайте вакцины «Спутник V» появился раздел о платформе аденовирусных вакцин человека

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи запустили информационный раздел о платформе аденовирусных вакцин человека на сайте первой зарегистрированной вакцины против коронавируса в мире «Спутник V».
Взгляд.ру10:04

Роналд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Вслед за увольнением Кики Сетьена после провального сезона «Барселоны», где вишенкой на испанском торте стало грандиозное поражение от «Баварии», руководство каталонцев подписало на позицию главного наставника легендарного голландца Роналда Кумана.
TV BRICS06:14

СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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Захарова назвала крайне рискованным план США по размещению ракет в АТР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что план США разместить ракеты средней дальности на территории стран-союзниц в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания Китая несет в себе существенные риски безопасности в регионе.
Газета.Ru09:51
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Яхту «Дома-2» ограбили на 30 миллионов рублей

Ущерб оценивается примерно в 30 млн руб. Судно использовалось для съемок проекта "Яхта любви", по результатам которого трое участников "Дома-2" должны были выбрать себе одну из десяти девушек — претенденток на вхождение в основной состав шоу.
Газета.Ru08:36
11

Петербургский суд оштрафовал физрука военного вуза за 26 взяток

Суд установил, что горожанин, будучи преподавателем кафедры физической подготовки Военного учебно-научного центра «Военно-морского флота», брал деньги за улучшение оценок слушателей учреждения.
Форпост Северо-Запад09:45