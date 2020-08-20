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Военное дело
Военное дело

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Мария Колесникова отметила, что любой гражданин страны имеет право участвовать в выборах. Нынешний президент республики Беларусь Александр Лукашенко сможет баллотироваться на этот пост в повторных выборах главы государства.В источнике
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Газета.Ru

Оппозиция не против участия Лукашенко в новых выборах

Газета.Ru09:17
РИА Новости

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

РИА Новости07:12
РБК

Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах

РБК04:59
Интерфакс

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Интерфакс05:29
Lenta.ru

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

Lenta.ru05:07
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах. Их хотят провести после 5 ноября

Фонтанка.Ру05:04
RT на русском

Оппозиция не планирует мешать Лукашенко участвовать в новых выборах

RT на русском06:49
КП - Беларусь

Колесникова: новые выборы могут пройти после 5 ноября и с участием Лукашенко

КП - Беларусь06:43

Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
Ведомости10:14
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В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых людей с 24 августа

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал распоряжение, согласно которому с 24 августа режим обязательной самоизоляции в регионе прекращается для всех жителей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Газета.Ru09:40
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Муж ректора вуза в Твери задекларировал 216 земельных участков

Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Минздрава России.
РИА Новости11:30
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Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru02:41
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Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете

Житель Томска Павел Лебедев, который летел в самолете вместе с госпитализированным в Омске Алексеем Навальным, рассказал, что в кафе тот сидел вместе со своими друзьями, а на борту лайнера пошел в туалет вскоре после взлета и долго не возвращался.
РИА Новости04:44
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Мутко рассказал о создании в России онлайн-платформы по аренде жилья

Онлайн-платформа для размещения объявлений об аренде жилья будет насыщена различными удобными сервисами для пользователей и в целом способствовать формированию в стране цивилизованного рынка арендного жилья, сказал Мутко.
РБКвчера в 06:31
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Премьер Белоруссии проинформировал Мишустина о мерах по стабилизации

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о мерах по предотвращению дестабилизации в стране.
ТАСС12:33
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В Дагестане чиновников поймали на поддельных справках об инвалидности

Сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО совместно с дагестанскими коллегами в одном из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан выявлена преступная группа, за взятки оформлявшая незаконное установление либо продление инвалидностей гражданам, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО.
Российская газета06:31
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