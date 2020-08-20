Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
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Мария Колесникова отметила, что любой гражданин страны имеет право участвовать в выборах. Нынешний президент республики Беларусь Александр Лукашенко сможет баллотироваться на этот пост в повторных выборах главы государства.В источнике
С чего всё началось
«Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала она в интервью Интерфаксу
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