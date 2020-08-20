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Интерфакс
Интерфакс

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова. По ее словам, у президента Александра Лукашенко есть право снова выдвинуться.В источнике
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Газета.Ru

Оппозиция пообещала не мешать Лукашенко на новых выборах

Газета.Ru05:18
Эхо Москвы

Белорусская оппозиция будет настаивать на проведении повторных президентских выборах после 5 ноября

Эхо Москвы06:32
Интерфакс

Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Интерфакс05:29
RT на русском

Оппозиция не планирует мешать Лукашенко участвовать в новых выборах

RT на русском06:49
Lenta.ru

Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

Lenta.ru05:07
Фонтанка.Ру

Белорусская оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах. Их хотят провести после 5 ноября

Фонтанка.Ру05:04
РБК

Оппоненты Лукашенко пообещали не мешать его участию в новых выборах

РБК04:59
КП - Беларусь

Колесникова: новые выборы могут пройти после 5 ноября и с участием Лукашенко

КП - Беларусь06:43

Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана

Вашингтон убежден, что сможет не допустить появления российских средств ПВО у Ирана, когда начнет восстанавливать санкции ООН в отношении Исламской республики, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Газета.Ru02:41
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NVIDIA отгрузила более миллиарда GPU с поддержкой CUDA

Источник изображения: YouTube, NVIDIA Финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в подготовленной части доклада заявила, что NVIDIA отгрузила более миллиарда графических процессоров с поддержкой CUDA, а количество разработчиков приложений в этой среде программирования достигло двух миллионов.
3DNews05:15

Малогабаритные квартиры в России подорожали на 13,2%

"В целом по стране с начала года сегмент квартир до 32 кв. м (студии и однокомнатные квартиры) на вторичном рынке показал прирост 13,2%. Сейчас такая квартира оценивается в среднем в 1,9 млн рублей", - говорится в материалах.
ТАСС03:40
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Вучич анонсировал визит Путина в Сербию в октябре

Власти Сербии ожидают президента России Владимира Путина с визитом в октябре, заявил президент Александр Вучич во время совместного с патриархом Сербским Иринеем осмотра крупнейшего в регионе православного храма Святого Саввы в Белграде.
Взгляд.ру06:22