Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах
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Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова. По ее словам, у президента Александра Лукашенко есть право снова выдвинуться.В источнике
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