Депутатов избрали по всем 110 округам, следует из данных Центризбиркома. Нижнюю палату будут представлять Белорусская патриотическая партия, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия и общественное объединение «Белая Русь».

Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

Политика Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Общество «Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.

Армия и оружие Россия продаёт истребители Су-35 в ОАЭ Согласно информации, озвученной глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шогаевым, Россия активно ведёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами по вопросам поставки в эту страну истребителей Су-35.

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Здоровье Королевские буренки прилетели на Сахалин После прохождения обязательных процедур с пограничной службой и Россельхознадзором, скот на автомобилях доставили на ферму в районе села Троицкого.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Общество В Японии заверили в безопасности слива радиоактивной воды в океан Сообщается, что в месте сброса воды радиоактивное излучение составит 0,62 микрозиверта в океане и 1,3 микрозиверта в атмосфере, в то время, как человек в обычных условиях получает в год 2100 микрозивертов.

Транспорт В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.