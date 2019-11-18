Политика
КоммерсантъБелорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента
Депутатов избрали по всем 110 округам, следует из данных Центризбиркома. Нижнюю палату будут представлять Белорусская патриотическая партия, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия и общественное объединение «Белая Русь».
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Выборы-2019: депутатами парламента стали «Мисс Беларусь», ведущий ОНТ и бывший посол в Турции
КП - Беларусьвчера в 17:14
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Между Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым вспыхнул скандал
Высказывание, из-за которого вспыхнул скандал, Дмитрий оставил в обсуждении своего первого совместного фото с невестой Екатериной Тулуповой.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком Зеленскому
Провокация в Керченском проливе Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.
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«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена
Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
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Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче
Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
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Еще одна причина заключается в том, что именно говорится в докладе об отношениях Трампа с Россией, - пишет газета.
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Коллекторы предложили внеси в законопроект пункты, согласно которым должники не должны вводить в заблуждение коллекторов, а также унижать их честь и достоинство.
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Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
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Общество
«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов
Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций.
Армия и оружие
Россия продаёт истребители Су-35 в ОАЭ
Согласно информации, озвученной глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрием Шогаевым, Россия активно ведёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами по вопросам поставки в эту страну истребителей Су-35.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Общество
Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов
На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.
Здоровье
Королевские буренки прилетели на Сахалин
После прохождения обязательных процедур с пограничной службой и Россельхознадзором, скот на автомобилях доставили на ферму в районе села Троицкого.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
В Японии заверили в безопасности слива радиоактивной воды в океан
Сообщается, что в месте сброса воды радиоактивное излучение составит 0,62 микрозиверта в океане и 1,3 микрозиверта в атмосфере, в то время, как человек в обычных условиях получает в год 2100 микрозивертов.
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Политика
Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».