Политика

КоммерсантъКоммерсантъБелорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

Депутатов избрали по всем 110 округам, следует из данных Центризбиркома. Нижнюю палату будут представлять Белорусская патриотическая партия, Республиканская партия труда и справедливости, Либерально-демократическая партия и общественное объединение «Белая Русь».
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Белорусская оппозиция не прошла в нижнюю палату парламента

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