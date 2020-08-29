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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии

Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.В источнике
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Lenta.ru

Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в спекуляциях на тему новой конституции

Lenta.ruвчера в 14:34
РБК

В совете оппозиции оценили слова Лукашенко о новой Конституции

РБКвчера в 13:44
Газета.Ru

Колесникова назвала слова Лукашенко о новой конституции манипуляцией

Газета.Ruвчера в 13:09
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Колесникова пожаловалась на «манипуляции» Лукашенко и предложила Караеву «два варианта»

Вести.Ruвчера в 13:35
Коммерсантъ

Оппозиция назвала предложения Лукашенко о поправках в конституцию манипуляцией

Коммерсантъвчера в 13:13
News.ru

Белорусская оппозиция считает заявление о новой Конституции манипуляцией

News.ruвчера в 13:39
ТАСС

Колесникова назвала манипуляцией заявления Лукашенко о новой конституции Белоруссии

ТАССвчера в 13:05

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

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Lenta.ruвчера в 06:40
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В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца

Строительство первого участка завершающего этапа Большого казанского кольца (БКК) протяженностью 800 метров от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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