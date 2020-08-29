Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии
Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.В источнике
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