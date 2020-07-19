Политика

Lenta.ruLenta.ruОппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
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