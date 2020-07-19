Политика
Lenta.ruОппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
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Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
RT на русском 05:28
Футбол
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Олимп - Кубка России
"Зенит" и "Спартак" сразятся за выход в финал Олимп - Кубка России. "Газета.Ru" - о главных деталях принципиального противостояния.
Газета.Ru 02:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Авто
АвтоВАЗ снова повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в России
По сообщениям экспертов сервиса, АвтоВАЗ снова повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ на 9 тысяч рублей, что составляет в процентном отношении к стоимости самого автомобиля примерно 1—1,3%. Хочется отметить, что предыдущее повышение стоимости составляло аналогичную сумму и произошло не так давно — в мае этого года.
Avtovesti.com 02:35
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Футбол
Арбитр Федотов: Турбин отнял €30 млн у ЦСКА и подарил их «Локомотиву»
Турбин хотел свистеть, но почему-то не стал. Так что судья Турбин подарил 30 миллионов евро «Локомотиву» и отнял их у ЦСКА.
Metaratings вчера в 17:57
Общество
За сутки еще 45 жителей Тульской области заразились коронавирусом
По состоянию на 19 июля в Тульской области выявлено еще 45 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 03:59
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Автоспорт
Россиянин Роберт Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2»
Телеканал 360° вчера в 15:20
Спорт
40 лет назад начались XXII летние Олимпийские игры
19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры.
RT на русском 00:20
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 17 июля в 04:23
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета вчера в 10:58
Политика
Трамп решил пока отказаться от очных предвыборных митингов
Вашингтон, 19 июля 2020, 02:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп решил отказаться от проведения очных митингов и заменить их телеконференциями в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 19:45
Культура
Николь Кидман и Киану Ривз поучаствуют в шоу для релаксации
Артисты Киану Ривз и Николь Кидман примут участие в шоу для релаксации на стриминговом сервисе HBO Max.
News.ru 17 июля в 07:19
Авто
В Сети появились первые фото нового BMW X1
В Сети появились первые шпионские фотографии нового кроссовера BMW X1.
Дни24 вчера в 09:20
Общество
Власти Хабаровска назвали число участников акций в поддержку Фургала
Национальная служба новостей вчера в 05:39
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал к укреплению НАТО для сдерживания РФ и КНР
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что повышение боеготовности НАТО для сдерживания России и Китая является важным.
Политическая Экспертиза вчера в 22:05
Общество
Минюст предложил обязать НКО отчитываться о собранных пожертвованиях
Министерство юстиции разработало проект приказа, согласно которому некоммерческие организации (НКО) должны публиковать отчеты о том, как они используют собранные пожертвования.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенного в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае быстрого потенциального покупателя Хштоян готовс сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания вчера в 11:20
Общество
Врачи назвали неподходящую для вакцинации от коронавируса группу людей
Вакцина от COVID-19 подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.
Вести Воронеж вчера в 08:28
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57