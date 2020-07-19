Политика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнОппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»

В мае Лукашенко заявил, что общество Белоруссиия пока «не созрело» для того, чтобы избрать женщину президентом страны. Позднее он пояснил, что он уважает женщин, но конституция страны — это такая ноша, которую «тяжело нести» даже мужчине.
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Оппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»

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