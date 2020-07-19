Политика
Моя Москва.онлайнОппозиция ответила на слова Лукашенко о конституции «не под женщину»
В мае Лукашенко заявил, что общество Белоруссиия пока «не созрело» для того, чтобы избрать женщину президентом страны. Позднее он пояснил, что он уважает женщин, но конституция страны — это такая ноша, которую «тяжело нести» даже мужчине.
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Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Гаджеты
AMD показала преимущество видеокарт Navi по сравнению с Nvidia
ИА Красная Весна 10:49
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Гутерриш констатировал, что свыше 70% населения планеты находится в условиях растущего неравенства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла сообщения о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла слухи о госпитализации Александра Лукашенко.
Коммерсантъ 13:21
Футбол
Зенит — Спартак 2:1
Российская газета 12:27
Технологии
В GitHub заморозили мировой запас открытого исходного кода на 1000 лет
Актуальные Новости 11:55
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Несанкционированные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала продолжаются в Хабаровске уже неделю.
Говорит Москва вчера в 03:24
Шоу-бизнес
Максим Галкин приобщает шестилетнего сына Гарри к физике
Недавно Галкин продемонстрировал, как приобщает шестилетнего сына Гарри к науке.
Территория новостей 09:10
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
Недостатки четырехдневной рабочей недели названы
Ряд других специалистов считает, что при сокращении количества рабочих дней гражданам придется, вероятнее всего, трудиться по 10 часов в день.
Evo-rus.com 12:51
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 12:15
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Транспорт
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала
В Москве закончили перенос трамвайных путей у Павелецкого вокзала, трамвайная линия между метро "Павелецкая" и "Пролетарская" снова открылась, а маршрут легендарной "Аннушки" тоже немного изменился, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
РИА Новости 08:31
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Актуальные Новости 10:45
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Армия и оружие
WSJ: ученые США следили за телефонами на военных объектах России
Группа американских исследователей из Университета штата Миссисипи отслеживала сигналы мобильных телефонов, поступающих с военных объектов России в 2019 году.
Коммерсантъ вчера в 17:11
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46
Футбол
Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес»
В матче 38-го тура Примеры «Барселона» на выезде одержала крупную победу над «Алавесом».
RT на русском 13:10
Политика
Марсалек мог сбежать через Эстонию, пишет Postimees
Австрийский гражданин, подозреваемый в хищении миллиардов евро и предположительно связанный с российской разведкой, мог бежать в Белоруссию через Эстонию, сообщает газета Postimees.
Вести.Ru 12:41
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Наука
Хемосинтезирующие бактерии смогли окислить марганец
Американские ученые из Калифорнийского технологического института проводили рядовые эксперименты и случайно обнаружили сразу два вида бактерий, способных получать энергию, окисляя марганец.
МедиаПоток 07:41
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Общество
В Ростовской области оползень разрушил захоронение жертв холокоста
В Ростове-на-Дону из-за проливных дождей на мемориал "Жертвам фашизма" в Змиевской балке, где захоронены 30 тыс. человек, сошел оползень, разрушив его часть.
Газета.Ru 12:25
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10