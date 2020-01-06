Политика
ИзвестияОппозиция переизбрала Гуайдо на пост спикера парламента Венесуэлы
Часть депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы провозгласила лидера оппозиции Хуана Гуайдо председателем парламента. Заседания прошло в воскресенье, 5 января, в редакции газеты El Nacional. Кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167.
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Поздравляю Хуана Гуайдо с переизбранием в Национальную ассамблею. Аресты, взятки и блокирование доступа к зданию не смогли сорвать работу Национальной ассамблеи Венесуэлы. Только переходное правительство, организующее свободные и справедливые президентские выборы, может положить конец кризису.
— Майк Помпео, американский политикИнтерфакс вчера в 21:16
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США продолжают считать Гуайдо президентом Венесуэлы, а ЕС — спикером парламента
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