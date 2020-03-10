Политика
BFM.ruОппозиция подала заявку на митинг в Москве по поправке в конституцию
Представители несистемной оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова. Заявленная численность участников — 50 тысяч человек.
Читать в источнике
Оценить716
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Экономика
Что делать инвестору, когда рынки штормит: 5 советов
Финансовые рынки по своей природе непредсказуемы, и рыночные потрясения являются их естественной частью.
Энергетика
Падение цен на нефть не снизит стоимость бензина в России
Нефть подешевела, цены на бензин не упадут В Европе цена бензина привязана к стоимости нефти, и бензин уже подешевел вслед за падением цен на сырье, отметил гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов.
Политика
Владимир Путин встретится с Нурсултаном Назарбаевым
Отмечается, что 6-го марта состоялся телефонный разговор Назарбаева и Путина. Они обсудили предстоящие встречи.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Наука
Сидеть на корточках полезно для здоровья, считают ученые
Американские ученые, изучающие африканские сообщества охотников-собирателей, пришли к выводу, что сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване.
Политика
В «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Финансы
ЦБ начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Это сделано в рамках для поддержки курса рубля.
Авто
Анонсирован рестайлинговый Renault Kaptur для России
Компания Renault анонсировала выход модернизированного кроссовера Renault Kaptur на российский рынок.
Общество
Власти Италии закрыли на карантин всю страну
На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Общество
Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за вируса
Мэр Москвы подписал указ, запрещающий массовые мероприятия численностью на пять тысяч участников в столице.
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Энергетика
Эксперты: Москва дольше Эр-Рияда продержится при низких ценах на нефть
Россия в ценовой войне на нефтяном рынке способна дольше своего оппонента по ОПЕК+ - Саудовской Аравии - продержаться в условиях низкой стоимости сырья, считают эксперты британской аналитической компании Energy Aspects.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Игры
Вот так Dead Space могла бы выглядеть в изометрии
Армия и оружие
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике
Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных рассекретили имя ребенка
Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями в середине января, но рассказали об этом общественности лишь несколько дней назад.
Культура