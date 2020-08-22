Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

"Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко. Перед выборами, по его словам, нужно решить две задачи. Во-первых, как считает политик, нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко. "Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко.
РИА Новости14:15
Подробнее о событии
Life.ru

Белорусская оппозиция не определилась с новым кандидатом в президенты

Life.ru15:11
РИА Новости

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

РИА Новости14:15
Газета.Ru

В Белоруссии заявили, что кандидат от оппозиции пока не определен

Газета.Ru14:29
Известия

Белорусская оппозиция не определилась с кандидатом в случае перевыборов

Известия14:27
Lenta.ru

Белорусская оппозиция порассуждала о кандидате для новых выборов

Lenta.ru14:22
News.ru

В Белоруссии оппозиция не определилась с новым кандидатом в президенты

News.ru14:33
URA.Ru

В Беларуси у оппозиции не нашлось достойного кандидата

URA.Ru14:06

В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
597

Министр обороны Белоруссии заявил об угрозе агрессии со стороны НАТО

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 августа заявил об угрозе внешнего вторжения с западной границы с целью отсечь Гродненскую область и втащить его страну в «ланцюг» против России.
Евразия Daily15:22
1