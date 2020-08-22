Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

"Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко. Перед выборами, по его словам, нужно решить две задачи. Во-первых, как считает политик, нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод.В источнике
Павел Латушкобелорусский дипломат
Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах.
С чего всё началось
РИА Новости

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко. "Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
Подробнее о событии
Life.ru

Белорусская оппозиция не определилась с новым кандидатом в президенты

Life.ruвчера в 15:11
News.ru

В Белоруссии оппозиция не определилась с новым кандидатом в президенты

News.ruвчера в 14:33
РИА Новости

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

РИА Новостивчера в 14:15
Известия

Белорусская оппозиция не определилась с кандидатом в случае перевыборов

Известиявчера в 14:27
Lenta.ru

Белорусская оппозиция порассуждала о кандидате для новых выборов

Lenta.ruвчера в 14:22
Газета.Ru

В Белоруссии заявили, что кандидат от оппозиции пока не определен

Газета.Ruвчера в 14:29
URA.Ru

В Беларуси у оппозиции не нашлось достойного кандидата

URA.Ruвчера в 14:06

Мбаппе: у нас есть шанс выиграть ЛЧ, поэтому я и перешел в «ПСЖ»

Футболист "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметил, что он переходил в парижскую команду именно для того, чтобы получить шанс выиграть Лигу чемпионов, и он готов выполнить свою миссию и войти в историю французского футбола.
Мбаппе: у нас есть шанс выиграть ЛЧ, поэтому я и перешел в «ПСЖ»
РИА Новостивчера в 16:19

В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС

Окружение основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который по одной из версией был отравлен утром 20 августа, выразило благодарность предпринимателю Борису Зимину, сыну создателя мобильной сети «Билайн» и попечителю Фонда некоммерческих программ «Династия» Дмитрия Зимина, за перевозку политика в Германию.
В ФБК поблагодарили сына создателя «Билайна» за перевозку Навального в ЕС
РБК17:09
5

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ruвчера в 14:04
317

В РАН объяснили происхождение снятых с МКС неизвестных объектов

Ранее космонавт Иван Вагнер рассказал, что снимал полярное сияние над Антарктидой, однако на видео можно увидеть еще пять объектов, которые летят параллельным курсом на одинаковом расстоянии друг от друга.
Аргументы и Факты19 августа в 13:19
2,4K

Лавров объяснил введение США санкций против других стран

По словам господина Лаврова, администрация США делает все, чтобы не быть связанной никакими международными многосторонними обязательствами, используя, в частности, экстерриториальные санкции.
Коммерсантъвчера в 15:35
173