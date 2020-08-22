Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии
"Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко. Перед выборами, по его словам, нужно решить две задачи. Во-первых, как считает политик, нужно разобраться со случаями насилия в отношении граждан Белоруссии, разобраться с нарушением их прав и свобод.В источнике
Если Верховный суд примет правовое решение, что новые выборы будут, то мы и будем говорить о кандидатах и политических силах.
С чего всё началось
Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии
Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко. "Кандидат пока не определен, об этом речи даже не может идти", - заявил Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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