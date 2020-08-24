Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Взгляд.ру
Взгляд.ру

Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным Николаем Лукашенко

Газета.Ru11:15
РБК

Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

РБК07:30
РИА Новости

Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

РИА Новости07:22
Известия

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко

Известия06:49
ТАСС

Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

ТАСС06:43
ИА Красная Весна

Оппозиция в Минске попросила проверить факт ношения оружия сыном Лукашенко

ИА Красная Весна07:25
Lenta.ru

Белорусская оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Lenta.ru06:25
КП - Беларусь

Несовершеннолетний Лукашенко с автоматом: оппозиция требует расследовать, как у подростка оказалось оружие

КП - Беларусь08:55

«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ
РИА Новости11:15

Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
3

В Москве рассказали о санитарных мерах для школ к началу учебного года

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый учебный год в столичных школах начнется в обычном режиме, но с соблюдением дополнительных мер безопасности.
РБК11:46
3

В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
37

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
15

«Побочные эффекты были»: курский губернатор Старовойт испытал на себе вакцину от COVID-19

Губернатор Курской области Роман Старовойт в эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) рассказал о том, как себя чувствует после вакцинации от коронавируса.
Радио Комсомольская правда10:28