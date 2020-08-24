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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.В источнике
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РБК

Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

РБК07:30
РИА Новости

Оппозиция призвала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

РИА Новости07:22
RT на русском

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

RT на русском07:16
Известия

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко

Известия06:49
ТАСС

Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

ТАСС06:43
Эхо Москвы

Координационный совет призвал правоохранителей разобраться, почему 15-летнему сыну Лукашенко дали автомат Калашникова

Эхо Москвы07:34
Lenta.ru

Белорусская оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Lenta.ru06:25
КП - Беларусь

Несовершеннолетний Лукашенко с автоматом: оппозиция требует расследовать, как у подростка оказалось боевое оружие

КП - Беларусь08:55

МИД Франции: Лукашенко угрожает белорусскому народу

Официальный представитель Министерства иностранных дел Франции, госсекретарь по делам Европы Клеман Бон заявил, что постановочное появление с автоматом Александра Лукашенко подтверждает: президент несет угрозу для своего народа.
Ruposters.ru08:43
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Комитет по иностранным делам Европарламента заслушает Тихановскую

Европейский парламент опубликовал пресс-релиз, в котором говорится, что Комитет по иностранным делам ЕП во вторник проведет внеочередное заседание, на котором выступит Светлана Тихановская, принимавшая участие в выборах в Белоруссии.
Московский Комсомолец08:08
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Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенко завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВвчера в 12:25
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