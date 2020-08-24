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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.В источнике
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РБК

Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

РБК07:30
РИА Новости

Оппозиция призвала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

РИА Новости07:22
РЕН ТВ

Оппозиционеры Белоруссии требуют проверить оружие у сына Лукашенко

РЕН ТВ06:22
Известия

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко

Известия06:49
ТАСС

Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

ТАСС06:43
Lenta.ru

Белорусская оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Lenta.ru06:25
RT на русском

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

RT на русском07:16

В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции

Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому предъявляют "организацию несогласованного митинга" Сотрудники белорусского ОМОНа в Минске задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает РБК.
В Белоруссии задержали двух членов координационного совета оппозиции
АМИТЕЛ06:43
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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В Кремле оценили действия протестующих и полиции в Белоруссии

В Кремле считают, что со стороны митингующих в Белоруссии не было никаких провокаций, а правоохранительные органы корректно исполняли свои обязанности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Rambler News Service06:09
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