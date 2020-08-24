Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.В источнике
Подробнее о событии
Известия

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко

Известия06:49
РБК

Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

РБК07:30
РИА Новости

Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

РИА Новости07:22
Газета.Ru

Белорусская оппозиция призвала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Газета.Ru09:48
ТАСС

Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

ТАСС06:43
ИА Красная Весна

Оппозиция в Минске попросила проверить факт ношения оружия сыном Лукашенко

ИА Красная Весна07:25
Lenta.ru

Белорусская оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Lenta.ru06:25
КП - Беларусь

Несовершеннолетний Лукашенко с автоматом: оппозиция требует расследовать, как у подростка оказалось оружие

КП - Беларусь08:55

Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
36

В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
9

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
598

Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда из Омска был доставлен находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Ведомости02:54
1,4K

Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46