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Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует проверить передачу боевого оружия несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко Николаю. Об этом заявила член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.В источнике
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ИА Красная Весна

Соцсети разделили с Лукашенко «уголовную» ответственность за оружие у сына

ИА Красная Весна13:08
Газета.Ru

Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным Николаем Лукашенко

Газета.Ru11:15
Lenta.ru

Белорусская оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Lenta.ru06:25
РИА Новости

Оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

РИА Новости07:22
Известия

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия несовершеннолетнему сыну Лукашенко

Известия06:49
ТАСС

Координационный совет требует проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

ТАСС06:43
РБК

Оппозиция потребовала проверить видео с вооруженным сыном Лукашенко

РБК07:30
КП - Беларусь

Несовершеннолетний Лукашенко с автоматом: оппозиция требует расследовать, как у подростка оказалось оружие

КП - Беларусь08:55

Азиза оправдала родственников Легкоступовой за скандал на похоронах

Поклонники исполнительницы хита «Ягода-малина» остались недовольны церемонией похорон певицы, так как ее родные не дали им возможности достойно проводить артистку в последний путь, и устроили скандал.
ФАНвчера в 03:06
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Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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Путин указал на сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области

На встрече с российским лидером Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что власти планируют переломить в ближайшее время тенденцию падения объемов сельхозпроизводства.
Моя Москва.онлайн08:59
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