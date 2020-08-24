Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
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Координационный совет белорусской оппозиции требует проверить передачу боевого оружия несовершеннолетнему сыну Александра Лукашенко Николаю. Об этом заявила член объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.В источнике
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