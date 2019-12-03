Политика

Lenta.ruLenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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На Украине оппозиция чертит Зеленскому «красные линии» в переговорах с РФ

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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

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В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину

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Опубликовано расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине

В Турине с 5 по 8 декабря пройдут соревнования в финале Гран-при по фигурному катанию.
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