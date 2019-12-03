Политика

Lenta.ruLenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей «нормандской четверки»

ТАСС10:46

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

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В Верховной раде зачитали ультиматум Зеленскому перед «нормандским саммитом»

Новый День11:02

Оппозиция выдвинула требования Зеленскому перед саммитом четверки

Pravda.Ru11:54

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Украина.ру10:58
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

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Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США

Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
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Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл новый город в уезде Самджиён на северо-востоке страны, пишет «Интерфакс».
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Общество

Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах

Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Интерфакс 11:16
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Политика

Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»

Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
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Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы

Российская газета 11:25
Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
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Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Lenta.ru вчера в 12:55
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В Сети повелось видео, на котором советский зенитный комплекс «Оса» уничтожает американский вертолет AH-64 Apache.
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Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
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Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
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Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов

Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.
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Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе

Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
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Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко

Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
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Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

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Зеленский анонсировал новую программу для возврата украинцев на родину

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Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой

Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
Чемпионат 30 ноября в 13:38
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Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ

В РПЛ назвали арбитров, которые будут работать на играх 19-го тура. На трех матчах планируется задействовать видеосистему VAR.
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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом

Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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