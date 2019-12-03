Политика
Lenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Общество
США арестовали россиянина за попытку обойти санкции
Сотрудник российской компании KS Engineering Олег Никитин был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции на поставку энергооборудования.
Авто
С 1 января для водителей введут новые штрафы в России
Российским водителям к Новому году подготовили «подарок». С 1 января 2020 года начнет действовать система новых штрафов.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Американский ведущий оценил уровень влияния Путина на США
Ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson) заявил, что президент России Владимир Путин ненавидит США меньше, чем некоторые американские журналисты либерального толка.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 человек
По предварительным данным регионального центра медицины катастроф, при опрокидывании междугородного автобуса в Богучарском районе 3 декабря травмы получили 14 человек.
Происшествия
Фанаты «Зенита» поддержали арестованных болельщиков «Спартака»
Энергетика
Россия и Украина подписали десятилетний контракт по транзиту нефти
Россия и Украина заключили десятилетний контракт по транзиту нефти.
Общество
Ким Чен Ын открыл в КНДР новый город-утопию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл новый город в уезде Самджиён на северо-востоке страны, пишет «Интерфакс».
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
Политика
Bild: США готовят санкции против «Северного потока-2»
Ранее НСН писала, что конгрессмены США считают, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» должны войти в оборонный бюджет на 2020 год.
Происшествия
Выборжец поставил в лесу столбы и стал брать деньги за переход границы
Политика
«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021
К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В Сети повелось видео, на котором советский зенитный комплекс «Оса» уничтожает американский вертолет AH-64 Apache.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в программе «О самом главном» назвал лекарственные препараты, прием которых может быть опасным для пожилых людей.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Политика
Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов
Президент России Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов.
Политика
Украина хотела бы привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе
Пристайко подтвердил, что Украина стремится стать частью альянса и сохраняет этот курс, несмотря на военные действия на своей территории.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко
Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Единоборства
Олимпийский чемпион Чахкиев подтвердил вызов Емельяненко на бой
Олимпийский чемпион 2008 года в весовой категории до 91 кг и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев подтвердил вызов на бой российского бойца ММА Александра Емельяненко.
Футбол
Назначены арбитры на матчи 19-го тура РПЛ
В РПЛ назвали арбитров, которые будут работать на играх 19-го тура. На трех матчах планируется задействовать видеосистему VAR.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Общество
МИД РФ назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
Обвиняемый в шпионаже гражданин США и еще трех стран Пол Уилан прибегает к симуляции, которая входит в курс подготовки разведки, а его здоровью ничего не угрожает.