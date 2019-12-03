Политика

Lenta.ruLenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Lenta.ru11:19

Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей «нормандской четверки»

ТАСС10:46

Зеленскому в Раде выдвинули ультиматум перед переговорами с Путиным

Московский Комсомолец14:46
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
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РБК 16:00
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Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на Кубок Первого канала.
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Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru 16:22
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Жители юго-востока Москвы остались без света

Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
Газета.Ru 15:44
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Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса

На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
РБК 15:31
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ВКС России проследили в 2019 году за 5 тыс. боевых самолетов

Воздушно-космические силы (ВКС) России проследили в 2019 году за 5 тысячами боевых самолетов.
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«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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В Новом Уренгое кот вытолкнул 7-летнюю девочку из окна 9-го этажа

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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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МОК примет решение по России только после заключения WADA

Ситуация прояснится только после того, как свое заключение представит исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет 9 декабря.
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Технологии

«Лаборатория Касперского» рассказала об утечке данных карт из отелей

"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск активности трояна, который ставит под угрозу данные карт в информационных системах отелей по всему миру.
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Кино

Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»

В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
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Политика

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RT на русском 14:49
Фигурное катание

Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при

Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.
RT на русском 16:01
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
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Происшествия

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Экономика

Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи

Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
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Ученые выявили, каким образом Земля пережила глобальное оледенение

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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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«Дочка» «Газпрома» выкупит еще одного подрядчика из топ-10

Компания из топ-10 подрядчиков "Газпром" продал "Газпром автоматизацию" в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву.
РБК 02:05
Космос

Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю

Космический зонд «Хаябуса-2», созданный в Японии, запустил главные ионные двигатели, чтобы добраться до Земли и доставить пробы с астероида «Рюгу», сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Взгляд.ру 06:10
Политика

Трамп: сотрудничество с Россией может осложнить покупку Турцией F-35

Господин Трамп добавил, что подобное сотрудничество с Россией может осложнить сделку по покупке Турцией американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
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Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
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Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации

Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
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Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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В России выросла средняя цена на лекарства

На 6,9% вырос в октябре средний ценник на покупку медикаментов в России по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Сусанин 02:44
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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