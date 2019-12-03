Политика
Lenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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В Раде заблокировали трибуну с требованием не допустить «капитуляции» Украины
Rambler News Service12:26
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Общество
У российской молодежи появилась новая сексуальная ориентация
Политика
Эксперты оценили возможности малых партий пройти в новую Госдуму
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Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
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Жители юго-восточной части Москвы остались без света.
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Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На совещании в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
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ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
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Ситуация прояснится только после того, как свое заключение представит исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA), заседание которого пройдет 9 декабря.
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Marvel показала первый тизер-трейлер «Чёрной вдовы»
В сети появился первый тизер-трейлер фильма «Чёрная вдова». Ролик опубликовали на YouTube-канале компании Marvel Entertainment 3 декабря.
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Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа
Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.
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Самарин поделился ожиданиями от финала Гран-при
Финал Гран-при пройдёт с 5 по 8 декабря в Турине. Помимо Самарина, Россию в мужском одиночном катании представит Дмитрий Алиев.
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
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Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Экономика
Греф предложил ужесточить законопроект об электронной подписи
Президент Сбербанка Герман Греф предложил зампреду правительства Максиму Акимову наложить дополнительные ограничения на организации, выдающие электронные подписи.
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Ученые выявили, каким образом Земля пережила глобальное оледенение
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Экономика
«Дочка» «Газпрома» выкупит еще одного подрядчика из топ-10
Компания из топ-10 подрядчиков "Газпром" продал "Газпром автоматизацию" в 2014 году частному инвестору — бизнесмену Авшолуму Юнаеву.
Космос
Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю
Космический зонд «Хаябуса-2», созданный в Японии, запустил главные ионные двигатели, чтобы добраться до Земли и доставить пробы с астероида «Рюгу», сообщило японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Политика
Трамп: сотрудничество с Россией может осложнить покупку Турцией F-35
Господин Трамп добавил, что подобное сотрудничество с Россией может осложнить сделку по покупке Турцией американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Авто
Volkswagen показал «заряженный» Polo новой генерации
Немецкий бренд представил серийную версию седана Volkswagen Virtus GTS, который известен в России под названием Polo.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Экономика
В России выросла средняя цена на лекарства
На 6,9% вырос в октябре средний ценник на покупку медикаментов в России по сравнению с тем же месяцем прошлого года.