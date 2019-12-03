Политика

Lenta.ruLenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

РБК15:16

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Три партии в Раде предъявили требования к власти перед встречей «нормандской четверки»

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Газета.Ru12:31

Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Lenta.ru11:19

Зеленскому в Раде выдвинули ультиматум перед переговорами с Путиным

Московский Комсомолец14:46

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Взгляд.ру10:37
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Сегодня, 3 декабря в Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО.
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Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
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Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн.
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Бывшего депутата Рады Онищенко задержали в Германии по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
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