Политика
Lenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией
Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Полузащитник «Локомотива» выразил недоумение методам борьбы с расизмом
Полузащитник московского "Локомотива" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мария выразил недоумение современным методам борьбы с расизмом.
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В палате представителей США поддержали уйгуров в КНР
Законопроект был принят практически единогласно — 407 членов палаты представителей поддержали документ, лишь один высказался против.
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
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Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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В МИД России назвали Пола Уилана симулянтом
В МИД России считают массированной кампанией дезинформации попытки продвигать тезис о том, что обвиняемый в шпионаже в России американец Пол Уилан арестован без вины и ему не оказывается надлежащая медпомощь.
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Друг Мамаева и Кокорина после выхода из тюрьмы назвал суд зоопарком
Бывший футболист и детский тренер Александр Протасовицкий впервые рассказал о судебном деле, по которому проходил с игроками Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
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Как писал News.ru, активизация НАТО в Арктике в последние годы беспокоит военное ведомство РФ.
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США могут ввести пошлины на французские товары
В связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний США могут обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд.
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