Политика

Lenta.ruLenta.ruОппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».
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Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией

РБК15:16

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Московский Комсомолец14:46

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ТАСС10:46

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