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Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике. В резолюции содержится требование о признании выборов в Белоруссии 9 августа недействительными.В источнике
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Известия

В Белоруссии оппозиция призвала власти к немедленным переговорам

Известиявчера в 13:24
RT на русском

Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:20
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии призвала власти страны немедленно начать переговоры

ТАССвчера в 13:11
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Комсомольская правдавчера в 12:53
РИА Новости

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

РИА Новостивчера в 13:40
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии потребовала немедленного начала переговоров

Lenta.ruвчера в 15:14
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:25

У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей

Следствие арестовало имущество бенефициара энергетической компании «Системы автономного энергоснабжения» Константина Пономарева на 36 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на СК РФ.
У неплательщика налогов в РФ арестовали недвижимость на 36 млрд рублей
Аргументы и Факты18 августа в 16:15
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Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет

Первая часть популярной франшизы авторства Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" смогла преодолеть отметку в $1 млрд по сборам в кинотеатрах спустя восемнадцать лет и девять месяцев после своей премьеры благодаря пандемии коронавируса.
Первый фильм о Гарри Поттере заработал в прокате $1 млрд через 19 лет
Газета.Ruвчера в 09:56
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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ФСБ задержала в Крыму участника незаконного вооруженного формирования

УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении жителя Кировского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России.
ТК Звездавчера в 13:52
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В Саратове за решетку вместо преступника отправили невиновного

Саратовский адвокат Анатолий Торкунов сообщил местному ИА "Взгляд-инфо", что из-за следственной и судебной ошибки в места лишения свободы вместо гражданина, задержанного за хранение наркотиков, был отправлен невиновный человек, глава молодой семьи и отец маленького сына Дмитрий Рубинштейн.
Российская газетавчера в 10:44
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Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
REGNUMвчера в 11:03
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Лидеры стран Евросоюза отказались признать итоги выборов в Белоруссии

Главы государств Евросоюза отказались признать итоги президентских выборов в Белоруссии, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Наша версиявчера в 10:29

Джикия может перейти из «Спартака» в «Наполи» на замену Кулибали

По данным итальянского информационного издания Corriere del Mezzgiorno Джикия рассматривается в качестве замену Кулибали, который в скором времени может перейти в «Манчестер Сити».
Честный рейтинг букмекероввчера в 05:32

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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