Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии
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Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике. В резолюции содержится требование о признании выборов в Белоруссии 9 августа недействительными.В источнике
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Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя
Комсомольская правдавчера в 12:53