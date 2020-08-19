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Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике. В резолюции содержится требование о признании выборов в Белоруссии 9 августа недействительными.В источнике
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Известия

В Белоруссии оппозиция призвала власти к немедленным переговорам

Известиявчера в 13:24
Lenta.ru

Оппозиция Белоруссии потребовала немедленного начала переговоров

Lenta.ruвчера в 15:14
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:25
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Комсомольская правдавчера в 12:53
РИА Новости

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

РИА Новостивчера в 13:40
RT на русском

Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:20
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии призвала власти страны немедленно начать переговоры

ТАССвчера в 13:11

Минздрав отказался от тестирования водителей на хронический алкоголизм

Ранее Минздрав представил поправки к приказу о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей, в которых ввел новый обязательный тест на хронический алкоголизм.
Planet Today03:52
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В 2021 году взносы на капремонт в Свердловской области вырастут на 4%

С 1 января 2021 года размер минимальных взносов на капитальный ремонт в Свердловской области вырастет на 4%. По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, расчет взносов исчисляется по системе Минстроя РФ и зависит от суммарной площади запланированных к капремонту домов и необходимого объема работ.
ФедералПресс03:34
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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