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Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике. В резолюции содержится требование о признании выборов в Белоруссии 9 августа недействительными.В источнике
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РБК

Координационный совет потребовал от властей Белоруссии начать переговоры

РБКвчера в 15:21
Известия

В Белоруссии оппозиция призвала власти к немедленным переговорам

Известиявчера в 13:24
RT на русском

Оппозиция призвала провести новые президентские выборы в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:20
Комсомольская правда

Координационный совет Белоруссии не ставит целью изменение конституционного строя

Комсомольская правдавчера в 12:53
РИА Новости

Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции

РИА Новостивчера в 13:40
ТАСС

Оппозиция в Белоруссии призвала власти страны немедленно начать переговоры

ТАССвчера в 13:11
Газета.Ru

Координационный совет не намерен менять госстрой Белоруссии

Газета.Ruвчера в 13:25

Опубликованы новые фото трех версий iPhone 12 в чехлах

Портал 9to5Mac опубликовал фотографии макетов будущих моделей iPhone 12 в различных чехлах, что позволило пользователям поближе познакомиться с новыми устройствами, релиз которых планируется в октябре текущего года.
Опубликованы новые фото трех версий iPhone 12 в чехлах
Газета.Ruвчера в 06:05
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
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Счетная палата РФ указала на риски для нацпроектов из-за распространения коронавируса

Счетная палата РФ видит целый ряд рисков для реализации нацпроектов из-за распространения коронавируса, говорится в оперативном докладе аудиторов о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных госфондов за январь-июнь 2020 года.
ПРАЙМ17:15

44-летний актер Артем Михалков стал отцом во второй раз

View this post on Instagram Сегодня стало известно, что #АртемМихалков снова стал отцом 🎉 Сын Никиты Михалкова признался, что у него и его возлюбленной Дарьи Баженовой родился мальчик, которого они назвали Александром.
MedikForum.ruвчера в 13:48
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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